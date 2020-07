Terremoto a Borgo Tossignano, provincia di Bologna: magnitudo 3.0 (Di sabato 4 luglio 2020) Terremoto in Emilia Romagna, con epicentro a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. La potenza della scossa registrata è di 3.0 gradi magnitudo. Paura e terrore in provincia di Reggio Emilia, dove nelle prime ore del mattino è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il sisma, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una potenza di 3.0 gradi magnitudo sulla scala Richter. L’epicentro del Terremoto è stato registrato a Borgo Tossignano, a circa 50 km da Bologna, ad una profondità di poco più di 9 km. Come detto poc’anzi, la scossa è stata avvertita durante il sorgere del sole, esattamente alle 06:08 di questa mattina. Al momento, per mancanza di dati certi, non si registrano danni a cose o persone nel raggio dei km in cui il Terremoto è sopraggiunto. La paura è stata naturalmente ... Leggi su bloglive

