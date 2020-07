"Sta pensando a lei?". Mediaset, clamorosa voce su Veronica Gentili: dopo aver steso Parenzo e Telese... (Di sabato 4 luglio 2020) Lasciate ogni speranza voi che sfidate Veronica Gentili. Perché Stasera Italia vola. Anche d'estate. E per Urbano Cairo, che sfida con Luca Telese e David Parenzo Rete4, è un vero colpo. Perché i due conduttori di La7 vengono messi ko da Veronica Gentili. Come riporta Affaritaliani negli ascolti, “il programma di Rete 4 fa il 6% con 1.135.000 nella prima parte e si impenna sino al 6,6% con 1,288 milioni nella seconda”. Caso chiuso. Non c'è trippa per gatti. Soprattutto per La7. Luca Telese e David Parenzo si fermano al 5,6% e 1.096.000 spettatori. Per Rete4 e la Gentili è stata una settimana d'oro: ascolti sempre sopra il 5% di share fino ad arrivare al botto di venerdì sera con il 6,6%. Affaritaliani lancia l'ipotesi del telemercato: “E se Cairo pensasse a lei per fare un futuro colpo?”. Ipotesi ... Leggi su liberoquotidiano

Piu_Europa : Sento dire che non si usa il #Mes e che si deciderà a settembre. In compenso si sta pensando a un nuovo scostamento… - viniesrk : My moody art?????? Si dice che quando vedi una farfalla, c'è qualcuno in cielo che sta pensando a te. Alza gli occhi… - hunniesfairy : seriamente Non posso credere a quello che sto pensando al momento quesga foto mi sta spingendo a pensare cose oscene - GgBebey : RT @Loretta_Grace: Stavo pensando ... Perché dire n* e fare altre cose razziste sono azioni normalizzate in Italia mentre nel resto del mon… - Yurioxpgdr : @Nakirixpgdr Alice non sembrava molto convita della spiegazione del russo, ma nonostante ciò sembrava dargli ragion… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta pensando Daniele De Rossi, la Fiorentina sta pensando a lui come allenatore per la prossima stagione Corriere della Sera Alex Zanardi, la moglie lo ha salvato parlandogli: «Non dormire, supereremo anche questa». Ecco come sta

Quello che ha fatto la moglie lo ha aiutato a sopravvivere: «È stato molto importante perché la funzione uditiva rappresenta uno stimolo al cervello per non spegnersi. Mi vengono i brividi quando ci ...

Progetti e sogni a 18 anni dopo una maturità da 100

Cinque ragazze hanno superato con il massimo dei voti l’esame finale Economia e medicina in testa alle scelte per il futuro, ma c’è chi pensa allo sci San Marcello. Ognuna di loro ha la propria person ...

Quello che ha fatto la moglie lo ha aiutato a sopravvivere: «È stato molto importante perché la funzione uditiva rappresenta uno stimolo al cervello per non spegnersi. Mi vengono i brividi quando ci ...Cinque ragazze hanno superato con il massimo dei voti l’esame finale Economia e medicina in testa alle scelte per il futuro, ma c’è chi pensa allo sci San Marcello. Ognuna di loro ha la propria person ...