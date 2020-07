Sassuolo meno brillante ma vincente: 4-2 al Lecce e salvezza raggiunta. Ora l'Europa? (Di sabato 4 luglio 2020) Secondo anticipo di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce. Due formazioni che giocano bene al calcio e non speculano. De Zerbi ha cambiato nuovamente la formazione, puntando su Traoré trequartista, sulla coppia Marlon-Ferrari al centro e su Bourabia e Locatelli in mezzo. Ritorno al 4-3-2-1 per Liverani con Babacar e Farias punta e Shakhov alle loro spalle. Ottimo avvio del Sassuolo che trova il vantaggio dopo 5 minuti: gran lancio di Locatelli e pallonetto vincente di... Leggi su 90min

