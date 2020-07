Roma, Pallotta: “Il futuro di Fonseca non è in dubbio, ha il mio sostegno” (Di sabato 4 luglio 2020) James Pallotta, presidente della Roma, conferma la permanenza di Paulo Fonseca in panchina. Secondo quanto riportato da As Roma Data, Pallotta avrebbe parlato dell’allenatore giallorosso dicendo: “He’s fine, lui va bene“. Conferma poi arrivata anche tramite un post pubblicato su Twitter dal n.1 giallorosso: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno sostegno. Forza Roma“. Sospiro di sollievo dunque per il tecnico portoghese, il cui futuro nella Roma sembrava in dubbio in seguito alle due sconfitte rimediate contro Milan e Udinese. Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimPallotta13) July 4, 2020 Leggi su sportface

