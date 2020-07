Recovery Fund, premier olandese Rutte spiazza tutti: le sue parole (Di sabato 4 luglio 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il premier olandese Rutte da un lato tende la mano al nostro paese, dall’altro si dimostra inflessibile sulle trattative riguardanti il Recovery Fund. Il primo ministro olandese Mark Rutte è stato intervistato dal Corriere della Sera sulle attuali discussioni all’interno dell’Unione Europea in merito alla gestione della crisi post-cornavirus. Rutte … L'articolo Recovery Fund, premier olandese Rutte spiazza tutti: le sue parole proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

