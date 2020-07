Nuovo focolaio a Trieste tra addetti export. Eseguiti 100 tamponi (Di sabato 4 luglio 2020) Un focolaio di nuovi contagi da coronavirus è stato registrato a Trieste. Al momento, afferma il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, sono otto le persone collegate tra loro e trovate positive al coronavirus.“Sono stati Eseguiti circa sessanta tamponi – dice – tutti con esito negativo, a persone entrate in contatto con i contagiati.Poi è partita un’ulteriore campagna di tracciamento dei contatti e siamo in attesa dei risultati di ulteriori 60 tamponi”. Dei nuovi casi riscontrati a Trieste, “quattro lavorano nell’import-export e potrebbero avere avuto contatti con persone provenienti dall’estero – spiega Riccardi – quattro sono invece loro famigliari. Nessuno si è recato all’estero di recente”.Su questo focolaio, precisa Riccardi, “c’è una giusta attenzione, che non ... Leggi su udine20

Daniele_Manca : #Coronavirus a Vicenza, il dirigente di Laserjet con 38 di febbre al compleanno e al funerale. Ai medici: «Non mi r… - Agenzia_Italia : In Catalogna 200.000 persone sono in lockdown per un nuovo focolaio - Corriere : Zaia e il nuovo focolaio: «Morto il paziente zero serbo. Segnalato alla procura il diffusore veneto» - pescatore_anna : RT @Zziagenio78: Vabbè se non puoi nemmeno più tornare dalla Serbia con 38 di febbre, risultare positivo al Covid, rifiutare il ricovero, o… - francescolzi : RT @Zziagenio78: Vabbè se non puoi nemmeno più tornare dalla Serbia con 38 di febbre, risultare positivo al Covid, rifiutare il ricovero, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio Nuovo focolaio a Ravenna: 12 braccianti contagiati Corriere Romagna Nuovi contagi: ecco la mappa dei focolai di coronavirus in Italia

Casi importati o di ritorno. Infezioni veicolate in Italia da persone che si sono recate all’estero, nei Paesi dove la pandemia è nel pieno. È la nuova modalità di diffusione del Sars-CoV-2, già osser ...

Coronavirus, 11 milioni di casi nel mondo: la mappa del contagio, la Spagna isola 200mila persone

La pandemia resista. Più di undici milioni di casi di coronavirus nel mondo e 523.777 morti: è il bilancio della pandemia della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono, per l'esattezz ...

Casi importati o di ritorno. Infezioni veicolate in Italia da persone che si sono recate all’estero, nei Paesi dove la pandemia è nel pieno. È la nuova modalità di diffusione del Sars-CoV-2, già osser ...La pandemia resista. Più di undici milioni di casi di coronavirus nel mondo e 523.777 morti: è il bilancio della pandemia della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono, per l'esattezz ...