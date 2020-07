Miracolo di Berna, la Germania Ovest sul tetto del mondo – 4 luglio 1954 – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Il 4 luglio 1954 la Germania Ovest si laurea campione del mondo: battuta l’Ungheria in quello che è stato ribattezzato il “Miracolo di Berna” Il 4 luglio 1954 va in scena il così ribattezzato “Miracolo di Berna“. Il soprannome assegnato alla sfida tra la cenerentola Germania Ovest e la corazzata Ungheria, finale dei Mondiali 1954, vinta a sorpresa proprio dai primi. Che, appunto al Wankdorfstadion di Berna, seppero ribaltare tutti i pronostici della vigilia. Per imporsi 3-2 al triplice fischio finale dell’arbitro dopo essere stati in svantaggio nei per 0-2 nei primissimi minuti della gara. Un’impresa finita di diritto negli annali del pallone mondiale. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy Leggi su ... Leggi su calcionews24

I tifosi dell'YB festeggiano: lo stadio (ri)diventa Wankdorf

Un nome carico di storia ritorna sul grande palcoscenico del calcio: da mercoledì Berna avrà di nuovo un suo stadio del Wankdorf, demolito nel 2001 per diventare lo Stade de Suisse. Tutto ciò grazie a ...

