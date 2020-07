Milan, Massara: «Ibrahimovic? Per noi è veramente importante» (Di sabato 4 luglio 2020) Intervistato da Dazn prima del match contro la Lazio, Massara ha analizzato il momento del Milan per poi soffermarsi su Ibrahimovic Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha così parlato prima del match contro il Milan: LAZIO E POI JUVENTUS – «Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Sono tutti match difficili, questo in particolare. Ibrahimovic – «Ibra è per noi veramente importante e siamo felici di recuperare per questo finale di campionato perché ci darà un contributo importante. SPAL – «Nella vigilia della partita contro la Spal speravamo di poter vincere la partita ma poi i match vanno giocati e le difficoltà si incontrano in campo. Abbiamo dimostrato comunque una buona condizione fisica e questo è importante per il proseguo del campionato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

