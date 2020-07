Highlights e gol Juventus-Torino 4-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Torino, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ragazzi di Maurizio Sarri archiviano la pratica derby con un netto 4-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado, Ronaldo e l’autorete di Djidji. Nel mezzo il rigore trasformato da Belotti: i bianconeri si portano sul +7 in classifica aspettando questa sera il risultato di Lazio-Milan. Leggi su sportface

