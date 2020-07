Formula 1, Hamilton a muso duro con i giornalisti sui social: “basta scrivere cazzate” (Di sabato 4 luglio 2020) Lewis Hamilton ha deciso di prendere la parola, intervenendo sulla questione rinnovo che tanto sta a cuore ai media di tutto il mondo. Foto Getty / Bryn LennonIl pilota della Mercedes ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione, sottolineando come le trattative con Wolff non siano ancora iniziate, smentendo la fantomatica richiesta avanzata al team resa nota dai tabloid negli scorsi giorni. In una Instagram Story, Hamilton ha ammesso: “Buongiorno. I media continuano a scrivere del mio contratto e che io faccio richieste, ma non ne ho ancora parlato con Toto Wolff. Nessuna richiesta, le discussioni con il team non sono ancora iniziate. Quindi, per favore, smettetela di scrivere cazzate“.L'articolo Formula 1, Hamilton a muso duro con i giornalisti sui social: “basta scrivere cazzate” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

La vigilia delle qualifiche del Gran Premio d'Austria 2020 di Formula 1 si è giocata sul piano politico, con il reclamo presentato dalla Red Bull contro il DAS della Mercedes, poi respinto dai commiss ...

[Gli indizi delle PL3] – Analizziamo il miglior giro di Lewis Hamilton (prima posizione, 1’04?130) a confronto con quello di Charles Leclerc (quinta posizione, 1’04?703). Mercedes appare superiore su ...

