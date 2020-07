Fondi, roulotte trasformata in supermarket della droga: arrestato pregiudicato 54enne (Di sabato 4 luglio 2020) Nel corso della nottata odierna, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno tratto in arresto C.E. del 1966 per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato, impegnati in attenti servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, hanno notato un andirivieni di tossicodipendenti da una roulotte adibita ad abitazione in una strada di campagna nei dintorni della cittadina della piana fondana. I poliziotti, sono quindi intervenuti risolutamente, bloccando le diverse persone presenti in quel momento all’interno della baracca. supermarket della droga Nella roulotte dimora di un noto pregiudicato, vecchia conoscenza dei poliziotti per reati in materia di droga, diventato vero e proprio supermarket della droga, vi erano altre cinque persone tutte tossicodipendenti. Gli agenti con l’ausilio di una unità cinofila hanno proceduto ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fondi, roulotte trasformata in supermarket della droga: arrestato pregiudicato 54enne - Fondinotizienet : Armi e droga in una roulotte a Fondi: blitz della polizia - LatinaCorriere : Fondi, spacciava in una roulotte: arrestato 54enne - - LatinaQTW : Fondi, nella roulotte un supermarket della droga. Arrestato 54enne, trovati cocaina e munizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi roulotte Roulotte trasformata in un supermarket della droga: arresto e sequestro di cocaina a Fondi LatinaToday Fondi, nella roulotte un supermarket della droga. Arrestato 54enne, trovati cocaina e munizioni

Aveva creato un vero e proprio supermarket della droga diventato in breve tempo riferimento per i tossicodipendenti locali e non solo. Si tratta di un uomo di 54 anni scoperto ed arrestato questa nott ...

Area camper a Valfornace

«La scelta di individuare in quei 1.662 metri quadri di terreno situati in via Mariana da Frontillo, lontano da rischi esondazione, l’area da destinare all’accoglienza di camper e roulotte, è maturata ...

Aveva creato un vero e proprio supermarket della droga diventato in breve tempo riferimento per i tossicodipendenti locali e non solo. Si tratta di un uomo di 54 anni scoperto ed arrestato questa nott ...«La scelta di individuare in quei 1.662 metri quadri di terreno situati in via Mariana da Frontillo, lontano da rischi esondazione, l’area da destinare all’accoglienza di camper e roulotte, è maturata ...