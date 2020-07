Coronavirus – I dati: aumentano ancora i nuovi casi, 235 in 24 ore. Ma cala il numero dei tamponi effettuati. Altri 21 morti (Di sabato 4 luglio 2020) Per il sesto giorno consecutivo tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus. Sono 235 quelli registrati in 24 ore, ieri erano stati 223. Di questi 95, cioè il 40,4%, sono in Lombardia. Il numero totale dei casi, considerando sia i morti che i guariti, sale così a 241.419. In cinque regioni i contagi sono, almeno per oggi, fermi: Marche, Sardegna, Val d’Aosta, Molise e Basilicata. In aumento anche i deceduti, 21 secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, contro i 15 di ieri. Un numero che da inizio epidemia porta il totale delle vittime per Coronavirus a 34854. Dei nuovi decessi 16 vengono dalla Lombardia (ieri erano solo 4), 2 dal Piemonte, 2 dalla Toscana, 1 dal Lazio. cala ancora, dopo il picco di ieri (il più basso dal 13 marzo), il numero degli attuali positivi: sono 14621, ieri erano 14,884, per la prima volta sotto i 15mila. Rimane ... Leggi su ilfattoquotidiano

