Armando Incarnato torna a parlare dello scontro con Maria De Filippi: “Mi ha fatto male” (FOTO) (Di sabato 4 luglio 2020) Armando Incarnato ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui è tornato a parlare dello scontro avuto con Maria De Filippi. Tutti ricorderanno quello che è accaduto tra i due protagonisti, dato che la conduttrice non è solita perdere le staffe. In tale occasione, però, la padrona di casa si rese conto di atteggiamenti troppo aggressivi dell’esponente del parterre contro la dama Veronica Ursida. Per questo motivo, decise di mettere subito a tacere il suo interlocutore. Dopo tempo, Armando è tornato sulla vicenda ed ha fatto una confessione. Le confessioni di Armando su Maria De Filippi La lite tra Armando Incarnato e Maria De Filippi è stato, forse, l’evento più discusso di tutta questa stagione di Uomini e Donne. La conduttrice perse la brocca contro il concorrente a seguito dei ripetuti attacchi di ... Leggi su kontrokultura

