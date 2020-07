Serie B, Crotone super: cade il Benevento. Colpo playoff per il Pisa (Di venerdì 3 luglio 2020) Mentre la massima categoria si prende un giorno di sosta nel suo fitto calendario, tocca alla Serie B completare il suo turno. Il primo incontro di giornata vede festeggiare il Pisa in un successo preziosissimo nella zona playoff. Una vittoria tutt'altro che scontata contro il Cittadella, che era reduce da tre centri consecutivi. Decidono le reti di Marconi su rigore e Marin nel finale.CAMPIONI OPACHIIl Benevento ha già la certezza della promozione in Serie A, ma non trova la serata ideale per festeggiare nel miglior modo possibile questo traguardo. La squadra di Pippo Inzaghi crolla in casa del Crotone con un rotondo 3-0. Decide una tripletta di Simy. Il successo rilancia prepotentemente i calabresi, sempre più saldi in seconda posizione.playoffLa zona playoff vede sorridere il Pordenone che si impone in casa del Perugia. Mazzocco apre le marcature a favore dei ... Leggi su itasportpress

