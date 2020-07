Aumento pensioni di invalidità 2020, Cazzola risponde ai dubbi degli esclusi (Di giovedì 2 luglio 2020) La sentenza della Corte Costituzionale sull‘Aumento delle pensioni di invalidità civile totale é destinata a far discutere a lungo, la dimostrazione é data sia dal numero elevatissimo di lettori che hanno cercato informazioni sul sito, leggendo il nostro precedente articolo che menzionava i requisiti necessari all’accesso, oltre 240 mila utenti in poche ore, sia dalla quantità incredibile di commenti rilasciata sul sito. Tanti ne avevamo già riportati nel precedente elaborato in cui facevamo notare come le rimostranze maggiori, relativamente alla decisione della Consulta, riguardassero due aspetti: la percentuale necessaria per poter percepire l’Aumento, pensato solo per gli invalidi civili totali al 100%, quanto i nuovi limiti di reddito imposti per poterne beneficiare indicati in 6.713,98€ annui. Il limite di reddito imposto ... Leggi su pensionipertutti

