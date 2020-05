Vanessa Bryant: «Quelle foto non devono circolare» (Di sabato 9 maggio 2020) Una prima denuncia è arrivata all’indomani del tragico incidente. Vanessa Bryant, che nello schianto di un elicottero ha perso il marito, Kobe Bryant, e la figlia Gianna, ha fatto causa alla società proprietaria del velivolo. Il pilota non avrebbe dovuto alzarsi in volo. Troppa nebbia, troppa negligenza, ha sostenuto la vedova del cestista americano che, venerdì 8 maggio, ha avviato una seconda causa legale. Leggi su vanityfair Vanessa Bryant trova l’ultima lettera di Kobe : il disegno di un angelo

Vanessa Bryant ha ritrovato una lettera di Kobe mai aperta nel giorno del suo compleanno (Di sabato 9 maggio 2020) Una prima denuncia è arrivata all’indomani del tragico incidente. Vanessa Bryant, che nello schianto di un elicottero ha perso il marito, Kobe Bryant, e la figlia Gianna, ha fatto causa alla società proprietaria del velivolo. Il pilota non avrebbe dovuto alzarsi in volo. Troppa nebbia, troppa negligenza, ha sostenuto la vedova del cestista americano che, venerdì 8 maggio, ha avviato una seconda causa legale.

