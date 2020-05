Spadafora predica cautela | Ripartenza della Serie A? I contagi non fanno ben sperare

(Di sabato 9 maggio 2020) Vincenzo, Ministro dello Sport, è tornato a parlare dell'auspicio di unaA e lo ha fatto ai microfoni di Seila TV Bergamo. Parole all'insegnaprudenza quelle del ministro in merito al ritorno in campo dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza Coronavirus: “Le notizie di queste ore deiin alcune squadre di calcio non ciben. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola...

Il calcio italiano è ancora in attesa di capire se, come e quando potrà ripartire. Negli ultimi giorni il dibattito si è fatto sempre più acceso e se molti addetti ai lavoro spingono per una ripresa n ...Roma, 29 apr. (askanews) - "Sono in corso tra oggi e domani contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non suf ...