Soluzioni Cruciverba del 09 05 20 Tutte le definizioni

(Di sabato 9 maggio 2020) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Ora finalmente vediamo ledeidel giorno 09/05/20: Artificiosi non spontanei 10 lettere: Innaturali Battute spiritose 7 lettere: Amenità Bricco per gli infusi 9 lettere: Tisaniera Corta sega a mano 7 lettere: Saracco Elemento chimico del gruppo dei lantanidi 5 lettere: Tulio Gregorio artista armeno 8 lettere: Sciltian Il fenomeno per cui il valore di una grandezza dipende anche da quelli precedenti 8 lettere: Isteresi Il predecessore di kennedy 10 lettere: Eisenhower Il sottotitolo dell opera cosi ...

