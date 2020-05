Ripresa allenamenti collettivi | oggi arriva il sì definitivo? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020)potrebbere il tanto atteso sì alladegliindividuali dal 18 maggio: protocollo verso l'approvazionepotrebbe essere una giornata cruciale per il calcio italiano. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, il via libera aglidovrebbere già, combinazione fra un prudente sì del Comitato tecnico-scientifico e la sua traduzione politica sull'asse ministero della Salute-ministero dello Sport. Non è un sì alle partite, però si tratta di un passo avanti. Ieri pomeriggio la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha spiegato che si sta viaggiando verso quella direzione. Il 18 maggio potrebbe dunque diventare la data spartiacque, il vero ritorno alla normalità con tanto di lavoro tecnico, schemi, partitelle, contatti. Tuttavia la Zampa dice anche che il