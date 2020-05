PS5: Sony registra un brevetto legato ad un software che consente di pianificare le proprie sessioni di gioco (Di sabato 9 maggio 2020) Sony ha in programma di semplificare la vita dei giocatori su PlayStation 5 con una serie di widget interattivi da sfruttare all'interno dei giochi. Sulla console attuale ad esempio, quando si carica un gioco, per passare alla modalità multiplayer è necessario selezionarla nella schermata principale: tutto questo sulla console next-gen cambierà, in quanto sarete in grado di "bypassare" la schermata principale scegliendo cosa volete fare direttamente dall'interfaccia utente del sistema.Un nuovo brevetto tuttavia suggerisce fino a che punto il colosso giapponese vuole sfruttare questa nuova feature. Sony propone infatti un software in base alla quale i giocatori sarebbero informati per quanto tempo in media dovranno giocare per completare il prossimo obiettivo. Fornirà inoltre suggerimenti che potrebbero potenzialmente ottimizzare il tempo di riproduzione, come ... Leggi su eurogamer PS5 svelata nel trailer ufficiale di Sony Interactive Entertainment? Un fake che ha dell'incredibile

