Latina, gira in centro armato di coltello e bastone: arrestato

Questo pomeriggio due equipaggi della Squadra Volante, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113, si sono recati in via Don Morosini dove veniva segnalato un uomo che si aggirava tra i passanti armato di un bastone e di un coltello; giunti sul posto i poliziotti hanno notato l'uomo che, alla vista delle volanti, brandendo il coltello, si dirigeva con fare minaccioso verso gli agenti. Dal momento che il pericoloso individuo non desisteva dalla condotta aggressiva, i poliziotti sono stati costretti a immobilizzare l'uomo, che tuttavia opponeva ferma resistenza e procurava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni a uno degli operatori di polizia intervenuti. La persona fermata, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stata condotta in Questura ed identificato per P.G, cittadino rumeno del 1973, con precedenti di polizia.

Nel pomeriggio di sabato, in seguito a una chiamata giunta al numero di emergenza 113, due equipaggi della Squadra Volante di Latina si sono portati in via Don Morosini: era stato segnalato un uomo ch ...

