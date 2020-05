Klopp: «I miei ragazzi mi mancano terribilmente, vorrei abbracciarli tutti» (Di sabato 9 maggio 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport. «I miei ragazzi mi mancano terribilmente, è tanto che non li vedo e ciò che vorrei fare quando li rivedrò è abbracciarli tutti. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio». Klopp ha poi aggiunto: «Dobbiamo essere professionisti fino in fondo e farlo dal primo giorno, per capire da dove possiamo ripartire». L'articolo Klopp: «I miei ragazzi mi mancano terribilmente, vorrei abbracciarli tutti» ilNapolista. Leggi su ilnapolista Liverpool - Klopp : «Penso ai miei ragazzi anche quando dormo» (Di sabato 9 maggio 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport. «Imi, è tanto che non li vedo e ciò chefare quando li rivedrò è. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio».ha poi aggiunto: «Dobbiamo essere professionisti fino in fondo e farlo dal primo giorno, per capire da dove possiamo ripartire». L'articolo: «Imi» ilNapolista.

