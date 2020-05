Governo e tecnici frenano le Regioni | ‘No alle aperture anticipate’

Leggi su newsmondo

(Di sabato 9 maggio 2020) Fase 2,lesulleanticipate. Niente semaforo verde prima del 18 maggio, nella speranza che i dati consentano un ulteriore passo in avanti.sulleanticipate dei negozi e delle attività. La parola d’ordine è prudenza e il clima che regna è quello di incertezza. A ragione, al momento. Perché ancora non si hanno a disposizione i dati dell’andamento dei contagi nei primi giorni di fase 2. Per avere un quadro realistico bisognerà attendere la metà se non la fine della prossima settimana, motivo per il quale l’11 maggio è considerata una data prematura perntare ulteriormente le misure restrittive. fonte foto https://www.facebook.com/francescoboccia.it/Fase 2,lesulleanticipate In occasione ...