Giro d’Italia virtuale, oggi l’ultima tappa: sfida tra Ganna e Roglic nella cronometro di Milano, Astana in maglia rosa (Di sabato 9 maggio 2020) oggi si conclude il Giro d’Italia virtuale, l’evento organizzato da RCS Sport in cui i ciclisti si sfidano sui rulli di casa in questo periodo di pandemia. In attesa della vera Corsa Rosa, ufficialmente in programma dal 3 al 25 ottobre, questo pomeriggio andrà in scena l’ultima frazione dell’edizione “in pixel”: i protagonisti si daranno battaglia lungo i 15,7 km di quella che sarà la Cernusco sul Naviglio-Milano, la cronometro conclusiva della corsa a tappe nostrana. Riflettori puntati sul grandissimo duello tra Filippo Ganna e Primoz Roglic: il quattro volte Campione del Mondo dell’inseguimento su pista nonché bronzo iridato a cronometro incrocerà il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna e argento mondiale nelle prove contro il tempo. Da una parte l’italiano con la maglia della Nazionale, ... Leggi su oasport Ciclismo - Elia Viviani : “Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia”

