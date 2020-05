Fase 2, il Tar blocca la riapertura di bar e ristoranti in Calabria. A rischio Bolzano e le fughe in avanti in Trentino e Puglia (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaArriva lo stop dal Tar di Catanzaro all’ordinanza della presidente della Calabria, Jole Santelli, sulle riaperture anticipate di bar, ristoranti e agriturismo. I giudici hanno accolto il ricorso del governo che si era opposto al provvedimento che prevedeva la ripartenza anticipata già dal 29 aprile. Una sentenza che piomba nel mezzo della polemica tra Regioni e palazzo Chigi sui tempi della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con i governatori che chiedono tempi più rapidi e maggiore autonomia nelle decisioni per i rispettivi territori. Nel mirino dell’esecutivo c’è anche la decisione della provincia autonoma di Bolzano, che ha concesso la riapertura delle attività della ristorazione già da questa mattina, 9 maggio. Stessa intenzione da parte del presidente della provincia di ... Leggi su open.online L’Italia è arrivata in ritardo alle fase 2. Molti problemi andavano risolti prima del 4 maggio

La Fase 2 rischia di diventare una sconfitta : molti la prendono per un ‘liberi tutti’

Coronavirus - Iss : “Immagini Navigli? Fanno preoccupare. Fase 2 delicata - virus non è cambiato. Dobbiamo tutti rispettare regole” (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaArriva lo stop dal Tar di Catanzaro all’ordinanza della presidente della, Jole Santelli, sulle riaperture anticipate di bar,e agriturismo. I giudici hanno accolto il ricorso del governo che si era opposto al provvedimento che prevedeva la ripartenza anticipata già dal 29 aprile. Una sentenza che piomba nel mezzo della polemica tra Regioni e palazzo Chigi sui tempi della2 dell’emergenza Coronavirus, con i governatori che chiedono tempi più rapidi e maggiore autonomia nelle decisioni per i rispettivi territori. Nel mirino dell’esecutivo c’è anche la decisione della provincia autonoma di, che ha concesso ladelle attività della ristorazione già da questa mattina, 9 maggio. Stessa intenzione da parte del presidente della provincia di ...

MediasetTgcom24 : Fase 2, Tar accoglie ricorso del governo contro ordinanza Regione Calabria #coronavirus - Agenzia_Ansa : Fase due, Zaia: un tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti #Coronavirus #ANSA - Open_gol : Il governo vince il ricorso contro la decisione della Regione Calabria di aprire bar e ristoranti in anticipo - zazoomblog : Fase 2 il Tar blocca la riapertura di bar e ristoranti in Calabria. A rischio Bolzano e le fughe in avanti in Trent… - LauraOcchetta : RT @Agenzia_Ansa: Fase due, Zaia: un tavolo ogni 4 metri? Significa chiudere i ristoranti #Coronavirus #ANSA -