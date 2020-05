“È caduta da sola e ha perso i sensi”, arrestata la badante di anziana invalida (Di sabato 9 maggio 2020) Picchia ripetutamente un’anziana invalida di più di 80 anni, e racconta di un incidente domestico: fermata e arrestata la badante dell’Est, la vittima è in prognosi riservata presso un ospedale di Roma. Drammatica vicenda quella accaduta entro le mura domestiche di un’abitazione romana. Secondo quanto si apprende, una donna di 81 anni, invalida, è stata … L'articolo “È caduta da sola e ha perso i sensi”, arrestata la badante di anziana invalida proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Roma. ‘È caduta da sola’ - invece l’aveva picchiata selvaggiamente : arrestata badante di un’anziana donna

Roma. 'È caduta da sola', invece l'aveva picchiata selvaggiamente: arrestata badante di un'anziana donna

"E' caduta da sola in casa e ha perso i sensi". Una versione, quella di una badante di 52 anni, che non ha convinto i carabinieri della Stazione di Casal Palocco che, grazie alle indagini investigativ ...

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato una donna di 52 anni, originaria dell’Est Europa, con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o con ...

