Chi era Peppino Impastato, l'attivista ucciso dalla mafia (Di sabato 9 maggio 2020) Il 9 maggio del 1978 la mafia uccideva Peppino Impastato. Il giornalista e attivista siciliano, appena trentenne, veniva assassinato a Cinisi, il paese in provincia di Palermo nel quale aveva fondato Radio Aut, emittente libera e autofinanziata in cui sbeffeggiava e denunciava crimini e attività di Cosa Nostra. Dopo un lunghissimo iter giudiziario, durato decenni, per l’omicidio sono stati condannati il boss Gaetano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo. La figura di Impastato, riportata alla ribalta dal film “I cento passi”, è diventata negli ultimi anni uno dei simboli dell’antimafia, dando vita ad associazioni in suo onore, iniziative e lotte per la legalità (LE FOTO DELLA COMMEMORAZIONE A 40 ANNI dalla MORTE). Chi era Impastato Giuseppe Impastato, per tutti Peppino, era nato a Cinisi il 5 gennaio 1948 in una famiglia mafiosa. Il ... Leggi su tg24.sky GIGI MERONI - CHI ERA LA FARFALLA GRANATA/ Un destino tragico come il Grande Torino

Mentre si chiacchiera sui Navigli Milano è una bomba pronta a esplodere

Fiorello diretta Instagram con Amadeus «Faccio Sanremo 2021 e chiudo la carriera» VIDEO (Di sabato 9 maggio 2020) Il 9 maggio del 1978 lauccideva. Il giornalista esiciliano, appena trentenne, veniva assassinato a Cinisi, il paese in provincia di Palermo nel quale aveva fondato Radio Aut, emittente libera e autofinanziata in cui sbeffeggiava e denunciava crimini e attività di Cosa Nostra. Dopo un lunghissimo iter giudiziario, durato decenni, per l’omicidio sono stati condannati il boss Gaetano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo. La figura di, riportata alla ribalta dal film “I cento passi”, è diventata negli ultimi anni uno dei simboli dell’anti, dando vita ad associazioni in suo onore, iniziative e lotte per la legalità (LE FOTO DELLA COMMEMORAZIONE A 40 ANNIMORTE). Chi eraGiuseppe, per tutti, era nato a Cinisi il 5 gennaio 1948 in una famiglia mafiosa. Il ...

davidealgebris : Liberare ben 376 Boss Mafiosi non era facile. Ma Bonafede e i M5S ci sono riusciti. Come uno dei primi provvedime… - marcobardazzi : L'8 maggio di 38 anni fa moriva Gilles Villeneuve. Qualche tempo fa, per il suo 70mo compleanno mancato, ho provato… - IlContiAndrea : Caro sindaco @BeppeSala chi le scrive da due mesi si attiene alle regole. Questo è quello che è avvenuto. C’era da… - LauraGrimi : RT @GiovaAlbanese: Due premesse doverose: i campioni, quelli veri, non cercano mai alibi (#Ronaldo era un fenomeno dentro e fuori dal campo… - Stefano_zv : @108Elebru Ci manca solo di vederli su una ONG a raccattare disoccupati africani da portare in Italia e poi il quad… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Argentina in lutto per Carlovich. Chi era El Trinche? Rileggi la storia di TMW TUTTO mercato WEB La squadra più scarsa di tutti i tempi in Bundesliga

“Qual è la differenza tra una coccinella e il Berlin Tasmania? Semplice, la coccinella ha più punti”. Scorrendo gli almanacchi della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, c’è un nome ch ...

Racconti in quarantena – Il venditore di palloncini

Se c’era la piazza, ci sarebbe stato anche lui. Lui c’era a prescindere: della gente, delle domeniche, delle feste, e dei colombi che s’alzavano in volo al suo lento passare da un lastrone all’altro, ...

“Qual è la differenza tra una coccinella e il Berlin Tasmania? Semplice, la coccinella ha più punti”. Scorrendo gli almanacchi della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, c’è un nome ch ...Se c’era la piazza, ci sarebbe stato anche lui. Lui c’era a prescindere: della gente, delle domeniche, delle feste, e dei colombi che s’alzavano in volo al suo lento passare da un lastrone all’altro, ...