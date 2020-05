Uomini e Donne, Gemma Galgani e “Sirus”: il parere della psicoterapeuta (Di venerdì 8 maggio 2020) Sta facendo (ovviamente) scalpore la conoscenza a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi tra la dama del Trono Over Gemma Galgani, 70 anni, e il suo baby-cavaliere Nicola Vivarelli, 26. Il ragazzo, fino a pochi giorni fa, era celato dietro lo pseudonimo virtuale di “Sirius”, quando i due non si erano ancora potuti incontrare a causa del Coronavirus, e al suo arrivo ha sorpreso tutti, inclusa Gemma! Qualcuno deve aver pensato:”Qua ci vuole lo psicoterapeuta”! Il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini (che oggi, venerdì 8 maggio, si è collegato con la trasmissione per conoscere il giovane) ha interpellato “la sua”: si tratta della Dottoressa Ilaria Squaiella. Sul suo sito web si legge che collabora con la rivista del conduttore del “Grande Fratello Vip 4” dal 2006: tiene una rubrica; poi i suoi ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne - Ida Platano chiede scusa a tutti i suoi follower

Davide Basolo - chi è il possibile Alchimista - corteggiatore di Giovanna a Uomini e Donne

Uomini e Donne - svelato chi è l’Alchimista : è un ex corteggiatore di Giovanna Abate – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Sta facendo (ovviamente) scalpore la conoscenza a “” di Maria De Filippi tra la dama del Trono Over, 70 anni, e il suo baby-cavaliere Nicola Vivarelli, 26. Il ragazzo, fino a pochi giorni fa, era celato dietro lo pseudonimo virtuale di “Sirius”, quando i due non si erano ancora potuti incontrare a causa del Coronavirus, e al suo arrivo ha sorpreso tutti, inclusa! Qualcuno deve aver pensato:”Qua ci vuole lo”! Il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini (che oggi, venerdì 8 maggio, si è collegato con la trasmissione per conoscere il giovane) ha interpellato “la sua”: si trattaDottoressa Ilaria Squaiella. Sul suo sito web si legge che collabora con la rivista del conduttore del “Grande Fratello Vip 4” dal 2006: tiene una rubrica; poi i suoi ...

matteosalvinimi : #Salvini: Questa è la prova del nove: o l'Europa si rifonda da cima a fondo, rimettendo al centro le donne e gli uo… - matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - virginiaraggi : #GiornataMondialeCroceRossa. Grazie alle donne e agli uomini volontari della @crocerossa per il loro impegno e dedi… - half_blade : @Ale_9122 Non esistono nemmeno uomini che sono in realtà donne. Era per dire un altro concetto per assurdo. - justmeandsushi : RT @dologenerico: Nel 2014 gli interventi di chirurgia plastica sono sono stati fatti per il 92% a donne e per l'8% agli uomini. Chissà per… -