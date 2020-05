Una Vita anticipazioni: FELIPE e RAMON faranno la pace, ecco quando (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo tanti fraintendimenti, RAMON Palacios (Juanma Navas) e FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riusciranno a chiarire tutte le loro divergenze nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita; questo creerà dunque i presupposti per far tornare la pace tra i due ex amici.Leggi anche: VALERIA su Netflix, serie tv in streaming. Cast, trama e anticipazioniVediamo insieme quello che accadrà… Una Vita, trame: RAMON dice la verità a FELIPE Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via quando RAMON si deciderà a confessare a FELIPE in quali circostanze è morta Celia (Ines Aldea); stanco di essere etichettato come un assassino, il Palacios Senior si farà dunque coraggio e svelerà all’avvocato che dieci anni prima la sua amata consorte aveva perso letteralmente il lume della ragione in seguito all’aborto ... Leggi su tvsoap Una Vita Anticipazioni puntata 17 maggio 2020 : rissa tra Eduardo e Telmo

Anticipazioni Una Vita puntate 14 maggio 2020 : L'avvertimento di Eduardo

