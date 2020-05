Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 maggio: i sospetti di Telmo, l’ira di Felipe (Di venerdì 8 maggio 2020) anticipazioni Una Vita da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020, Lucia ancora innamorata di Telmo: lui pensa di essere il padre di Mateo Secondo le anticipazioni di Una Vita, nel corso delle puntate in onda dall’11 al 15 maggio 2020, Lucia dimostra di essere ancora innamorata di Telmo, ma per il bene di Mateo … L'articolo Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 maggio: i sospetti di Telmo, l’ira di Felipe proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Anticipazioni Una Vita puntate dal 11 al 17 maggio 2020 : rissa tra Eduardo e Telmo

Una Vita - 8 maggio 2020 : anticipazioni puntata oggi. Rosina e Liberto di nuovo liberi

