The Last of Us: Part II è ancora polemica. Questa volta per la violenza e la possibilità di uccidere i cani (Di venerdì 8 maggio 2020) Non sono di certo giorni semplici per The Last of Us: Part II e l'ultima cosa di cui il titolo di Naughty Dog ha bisogno sono nuove polemiche riguardo qualche aspetto del gioco. Però le polemiche non sembrano mancare mai e Questa volta a far discutere è un elemento completamente nuovo che nel primo capitolo non era presente: i cani.Come svelato nella prova del gioco, i cani sono una minaccia molto temibile per Ellie perché sono in grado di percepire la sua presenza e di sentirne l'odore costringendo il giocatore a rivedere le proprie tattiche e a scelte molto complicate. I cani d'altronde si possono uccidere ma eliminarli non sarà assolutamente una cosa da poco anche dal punto di vista emotivo. Del materiale marketing condiviso da GameStop è diventato virale e sta facendo discutere con parecchie critiche perché delinea un approccio decisamente ... Leggi su eurogamer The Last of Us 2 : ecco il trailer ufficiale del videogioco

