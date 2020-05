Speranza: attenzione e gradualità nelle riapertura, nessuna fuga in avanti (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Ministro della Salute Roberto Speranza predica cautela sul fronte delle riaperture. “Dobbiamo gestire con grande attenzione e gradualità la fase delle riaperture – ha spiegato Speranza – nessuna fuga in avanti, ci vuole ancora tanta responsabilità altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora“. “Dobbiamo ascoltare i nostri scienziati – ha aggiunto – e il monitoraggio costante che si sta facendo. Solo tra qualche giorno misureremo esattamente gli effetti delle aperture fatte finora“. Leggi su quifinanza Coronavirus - Ministro Speranza : “Misure confermate fino al 13 aprile - attenzione a non commettere errori adesso” (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Ministro della Salute Robertopredica cautela sul fronte delle riaperture. “Dobbiamo gestire con grandee gradualità la fase delle riaperture – ha spiegatoin, ci vuole ancora tanta responsabilità altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora“. “Dobbiamo ascoltare i nostri scienziati – ha aggiunto – e il monitoraggio costante che si sta facendo. Solo tra qualche giorno misureremo esattamente gli effetti delle aperture fatte finora“.

