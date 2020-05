"Qual è la vera colpa del governo: dopo 2 mesi e mezzo...". Senaldi, l'amara verità sulla Fase 2 a Stasera Italia (Di venerdì 8 maggio 2020) "Metodo sbagliato". Dei 25mila euro che il governo ha messo a disposizione di ciascun imprenditore, ricoprda Pietro Senaldi a Stasera, Italia, "la maggior parte di loro non li ha ritirati". Perché? "Più che i soldi in prestito, con il governo che poi dice loro cosa fare - spiega il direttore di Libero in collegamento con Barbara Palombelli -, gli imprenditori avrebbero bisogno di maggiori agevolazioni nella ripresa, sburocratizzazione, detassazione visto che già hanno pagato tasse su incassi che non avranno". "Ma il punto grave e la vera mancanza del governo è questa - conclude il ragionamento Senaldi -: sono passati due mesi e mezzo e ancora si parla dei soldi se ci sono o non ci sono. A me hanno insegnato che a un imprenditore devi dare chiarezza". Leggi su liberoquotidiano Xbox Series X non è solo qualità grafica superiore e l'hardware offrirà innovazioni su molti fronti

C'è qualcosa di sbagliato a Milano

