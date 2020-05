Petrolio Antivirus su Rai 2 sabato 9 maggio | gli ospiti e gli argomenti della puntata

(Di venerdì 8 maggio 2020)glie gliin onda su Rai 2: la Fase 2 degli italiani L’Italia è nella Fase 2pandemia ma come stiamo vivendo?nel suo appuntamento delsera,con Duilio Giammaria affronterà questi temi conistituzionali,cultura e del mondoscienza.è in streaming su Rai Play dove sono disponibili anche le puntate di questa e delle precedenti edizioni del programma.il tema diDa lunedì l’Italia è entrata nella Fase 2. Una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. Gli esperti ci dicono che per evitare il rischio di nuove ondate di contagi è fondamentale mettere in atto “le tre T”: test, tracciamento e terapia. Ma a che punto siamo? Il ...

ESiateFolli : RT @PetrolioRai: ?? Siamo entrati nella Fase 2, una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. ?? Domani sera… - TazioTassini : RT @PetrolioRai: ?? Siamo entrati nella Fase 2, una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. ?? Domani sera… - VoceSpettacolo : Petrolio-Antivirus racconta la Fase 2 degli italiani, su Rai2 - PetrolioRai : ?? Siamo entrati nella Fase 2, una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. ?? Doma… - ilmetropolitan : Petrolio-Antivirus racconta la Fase 2 degli italiani, sabato 9 maggio in prima serata su Rai 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Antivirus

RAI - Radiotelevisione Italiana

Petrolio Antivirus gli ospiti e gli argomenti della puntata in onda su Rai 2 sabato 9 maggio: la Fase 2 degli italiani L’Italia è nella Fase 2 della pandemia ma come stiamo vivendo? Petrolio Antivirus ...Dal Comune di Santa Marina una iniziativa che mira alla salvaguardia dell’ambiente, il riciclo degli oli vegetali usati. Una proposta pensata per smaltire in sicurezza e in maniera economica l’olio es ...