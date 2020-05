L’insopportabile gesto della minaccia, arma politica dei perdenti (Di venerdì 8 maggio 2020) Tranne poche eccezioni, la miriade di errori che si sono compiuti a livello universale nella guerra al coronavirus sono abbastanza evidenti. Tuttavia il modo con cui la nostra classe politica ha reagito e continua a reagire alla catastrofe virale è inadeguata e inefficace, talvolta nevrotica e scomposta.Un sistema complesso mostra la sua potenza o la sua fragilità nel momento in cui viene aggredito e il virus sembra un grande condottiero, quasi invincibile. Di fronte al flagello economico, occupazionale e sociale verso il quale ci siamo avviati, taluni ambienti politici profilano una seconda minaccia: veti e dimissioni e mobilitazione di piazza. Né le une, né l’altra sembrano destare grande preoccupazione tra i nostri concittadini. In verità, cari politici, siamo interessati a ben altro! Vincere o soccombere sono due opzioni reali di fronte ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Tranne poche eccezioni, la miriade di errori che si sono compiuti a livello universale nella guerra al coronavirus sono abbastanza evidenti. Tuttavia il modo con cui la nostra classeha reagito e continua a reagire alla catastrofe virale è inadeguata e inefficace, talvolta nevrotica e scomposta.Un sistema complesso mostra la sua potenza o la sua fragilità nel momento in cui viene aggredito e il virus sembra un grande condottiero, quasi invincibile. Di fronte al flagello economico, occupazionale e sociale verso il quale ci siamo avviati, taluni ambienti politici profilano una seconda: veti e dimissioni e mobilitazione di piazza. Né le une, né l’altra sembrano destare grande preoccupazione tra i nostri concittadini. In verità, cari politici, siamo interessati a ben altro! Vincere o soccombere sono due opzioni reali di fronte ...

