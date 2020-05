La Vita in Diretta: gli auguri in diretta a Barbara d'Urso (Di venerdì 8 maggio 2020) Durante La Vita in diretta, Lorella Cuccarini e Matano fanno gli auguri a Barbara d’Urso che ringrazia durante Pomeriggio 5 i due colleghi Barbara d’Urso, piaccia o non piaccia, è un riferimento della televisione italiana: i suoi programmi sono conditi da argomenti e ospiti che non tutti amano ma che in tantissimi seguono, premiando Carmelita con ascolti sempre molto alti. La Vita in diretta: auguri a Barbara d’Urso E così duranteArticolo completo: La Vita in diretta: gli auguri in diretta a Barbara d'Urso dal blog SoloDonna Leggi su solodonna La vita in diretta conquista i social : raddoppio dei contatti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Russia registrati 11.231 nuovi casi di positività

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a breve in commercio un test salivare per scoprire la positività (Di venerdì 8 maggio 2020) Durante Lain, Lorella Cuccarini e Matano fanno glid’che ringrazia durante Pomeriggio 5 i due colleghid’, piaccia o non piaccia, è un riferimento della televisione italiana: i suoi programmi sono conditi da argomenti e ospiti che non tutti amano ma che in tantissimi seguono, premiando Carmelita con ascolti sempre molto alti. Laind’E così duranteArticolo completo: Lain: gliind'dal blog SoloDonna

demian_yexil : RT @sarasarli: Oggi alla vita in diretta c'era la #Meloni,dalla #DUrso appare #Salvini ormai questi2 cialtroni hanno occupato tutte le reti… - Rodica30889717 : RT @sarasarli: Oggi alla vita in diretta c'era la #Meloni,dalla #DUrso appare #Salvini ormai questi2 cialtroni hanno occupato tutte le reti… - dinosalamanna : RT @HealthSalute: Amiamo parlare di #salute e #benessere, perchè conoscersi di più, giorno dopo giorno, può migliorare la qualità di #Vita… - HealthSalute : Amiamo parlare di #salute e #benessere, perchè conoscersi di più, giorno dopo giorno, può migliorare la qualità di… - Stefano47510568 : RT @sarasarli: Oggi alla vita in diretta c'era la #Meloni,dalla #DUrso appare #Salvini ormai questi2 cialtroni hanno occupato tutte le reti… -