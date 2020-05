LA MANOVRA DI CONTE CI RENDERA' POVERI E CI METTERA' IN «SVENDITA» (Di venerdì 8 maggio 2020) MANOVRA - L'ultima zavorra economica simile a quella in preparazione risale al lontano 1920. Un onere che ci renderà sempre più schiavi dei mercati finanziari e frenerà la crescita. ITALIA SOTTO ATTACCO - Il Paese diventerà terreno di conquista per i capitali stranieri a caccia di affari.È una guerra. E come tutte le guerre, la lotta contro il Covid-19 ci lascerà in eredità molti lutti e tantissimo debito pubblico. Una montagna di debito: 66 mila miliardi di dollari per le 39 maggiori economie del mondo, ha calcolato il Fondo monetario internazionale. È la virus-economy: in media, per effetto combinato di recessione e spese per sanità, imprese e famiglie, il peso del debito pubblico sul Pil dei Paesi più avanzati salirà al 122 per cento mentre il deficit schizzerà all'11 per cento. Valori giganteschi, ... Leggi su panorama LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : domani parlerà Giuseppe Conte? In arrivo manovra da 55 miliardi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Conte annuncia manovra da 50 miliardi e mascherine fino al vaccino

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Conte annuncia manovra da 50 miliardi e mascherine fino al vaccino (Di venerdì 8 maggio 2020)- L'ultima zavorra economica simile a quella in preparazione risale al lontano 1920. Un onere che ci renderà sempre più schiavi dei mercati finanziari e frenerà la crescita. ITALIA SOTTO ATTACCO - Il Paese diventerà terreno di conquista per i capitali stranieri a caccia di affari.È una guerra. E come tutte le guerre, la lotta contro il Covid-19 ci lascerà in eredità molti lutti e tantissimo debito pubblico. Una montagna di debito: 66 mila miliardi di dollari per le 39 maggiori economie del mondo, ha calcolato il Fondo monetario internazionale. È la virus-economy: in media, per effetto combinato di recessione e spese per sanità, imprese e famiglie, il peso del debito pubblico sul Pil dei Paesi più avanzati salirà al 122 per cento mentre il deficit schizzerà all'11 per cento. Valori giganteschi, ...

panorama_it : L'ultima zavorra economica simile a quella in preparazione risale al 1920. Un onere che ci renderà schiavi dei merc… - rebelcantarella : RT @rebelcantarella: Conte ha sbagliato tutto nella crisi (Harvard cita l'Italia come l'esempio da non seguire) ed è portavoce di interessi… - MicheleGuetta : #Conte vuoi un consiglio? Togli lo stato di polizia e manda i poliziotti a fare il loro vero lavoro e non a tortura… - Massimoguerrera : #mes ma qualcuno del settore ci può dire quanti € servono all’Italia per mettere in sicurezza la sanità e coprire l… - IAlianna_ : La speranza di Conte..che prima o poi si arrivi a rassegnarsi ai suoi voleri e ai voleri di chi lo manovra come un… -