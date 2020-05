IFAB: «I tornei che utilizzano il Var potranno decidere di non utilizzarlo alla ripresa» (Di venerdì 8 maggio 2020) L’IFAB apre alla possibilità che il VAR non venga utilizzato alla ripresa delle competizioni dopo l’emergenza coronavirus. L’organizzazione che decide le regole a livello mondiale ha infatti sottolineato questa opportunità, all’interno della comunicazione relativa al via libera alle 5 sostituzioni. “In relazione alle competizioni in cui è implementato il sistema di video assistant referee (VAR), … L'articolo IFAB: «I tornei che utilizzano il Var potranno decidere di non utilizzarlo alla ripresa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 maggio 2020) L’aprepossibilità che il VAR non venga utilizzatodelle competizioni dopo l’emergenza coronavirus. L’organizzazione che decide le regole a livello mondiale ha infatti sottolineato questa opportunità, all’interno della comunicazione relativa al via libera alle 5 sostituzioni. “In relazione alle competizioni in cui è implementato il sistema di video assistant referee (VAR), … L'articolo: «Icheil Vardi non» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

