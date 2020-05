George e Charlotte di Cambridge | le rigide regole della tata Maria Borrallo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) Le regole di casa Cambridge. In un’intervista al Sun, la scrittrice e documentarista Louise Heren – già autrice di «Nanny in a Book» – ricostruisce la routine quotidiana di baby George e della principessina Charlotte, i figli maggiori di William d’Inghilterra e Kate Middleton. E in questa programmazione, fatta di attività ludiche ma anche di compiti, è di fondamentale importanza il ruolo della tata, Maria Borrallo.