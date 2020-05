El Pais: “Il calcio sta entrando in un territorio sconosciuto, i soldi non valgono la vita» (Di venerdì 8 maggio 2020) “I primi a entrare negli spogliatoi furono i sanificatori, vestiti come in un ambiente post-nucleare. Poi arrivarono i calciatori, indossando guanti e mascherine”. El Pais mette un punto al racconto del calcio sull’orlo di un precipizio: non sa cosa ci sia sotto, potrebbe precipitare tutto, o per miracolo potrebbe andare tutto bene (come impone il mantra dell’ottimismo pandemico). Ma un dato è certo: “il calcio sta entrando in un territorio sconosciuto”, tra rischi di contagio, infortuni e una finanza sull’orlo del collasso. La Germania ha aperto la strada. Ora tra mille difficoltà le altre grandi leghe europee vorrebbero infilarsi in quella porticina. Il calcio – secondo il quotidiano spagnolo – sta per attraversare un ponte sopra la fossa dei pericoli cercando di non guardare in basso, tra le paure dei calciatori, le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 maggio 2020) “I primi a entrare negli spogliatoi furono i sanificatori, vestiti come in un ambiente post-nucleare. Poi arrivarono i calciatori, indossando guanti e mascherine”. Elmette un punto al racconto delsull’orlo di un precipizio: non sa cosa ci sia sotto, potrebbe precipitare tutto, o per miracolo potrebbe andare tutto bene (come impone il mantra dell’ottimismo pandemico). Ma un dato è certo: “ilstain un”, tra rischi di contagio, infortuni e una finanza sull’orlo del collasso. La Germania ha aperto la strada. Ora tra mille difficoltà le altre grandi leghe europee vorrebbero infilarsi in quella porticina. Il– secondo il quotidiano spagnolo – sta per attraversare un ponte sopra la fossa dei pericoli cercando di non guardare in basso, tra le paure dei calciatori, le ...

