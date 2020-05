Tor Bella Monaca, arrestata Lady pusher (Di giovedì 7 maggio 2020) Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una donna romana, di 42 anni, nullafacente e con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di mirata attività antidroga, nei pressi di una pineta a ridosso di via dell’Archeologia, i militari hanno notato la donna aggirarsi con fare sospetto. Successivamente è stata fermata dai militari che hanno effettuato un controllo più approfondito. A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo tra cui 28 dosi di eroina, 15 dosi di crack e 22 di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi, il tutto posto sotto sequestro. Dopo l’arresto la donna è stata portata in caserma e successivamente su disposizione ... Leggi su ilcorrieredellacitta Lavoratori stranieri - nel governo braccio di ferro sull’agricoltura. M5s ripete : “No a regolarizzazione”. Zingaretti : “Piano Bellanova serve - rigidità per visibilità politica”. Tridico : “Favorevole - modello Germania”

Ristoratori no - Bella Ciao sì : l'assurda vicenda di Milano

Ultime Notizie dalla rete : Tor Bella Tor Bella Monaca, un'indagine sulle case popolari: "Il 41 per cento delle famiglie in povertà assoluta" RomaToday Roma, spaccio a Tor bella Monaca: arrestata "lady pusher". È una romana di 42 anni

Tor Bella Monaca, 41% famiglie in povertà assoluta: “Con crisi coronavirus la situazione peggiorerà”

Quasi la metà delle famiglie di Tor Bella Monaca in condizioni di povertà assoluta, le altre con redditi esigui e non sufficienti ad andare avanti: questa è la situazione fotografata dal rapporto reda ...

