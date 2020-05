The Ascent è un nuovo RPG sci-fi tra co-op e atmosfere cyberpunk (Di giovedì 7 maggio 2020) Tra i nuovi progetti annunciati durante l'Inside Xbox c'è anche spazio per un progetto indubbiamente di piccole/medie dimensioni ma potenzialmente da non sottovalutare.The Ascent è un RPG sci-fi dalle atmosfere cyberpunk che supporta la co-op e che propone un gameplay che strizza l'occhio ai dual twin stick shooter. Ci troviamo di fronte al progetto sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital ambientato in un mondo in cui una mega corporazione chiamata Ascent possiede sostanzialmente tutto e questo tutto è ormai al collasso.Noi dovremo cercare di fermare gang e corporazioni ostili cercando allo stesso tempo di scoprire cosa si nasconde dietro agli avvenimenti del mondo di gioco.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 maggio 2020) Tra i nuovi progetti annunciati durante l'Inside Xbox c'è anche spazio per un progetto indubbiamente di piccole/medie dimensioni ma potenzialmente da non sottovalutare.Theè un RPG sci-fi dalleche supporta la co-op e che propone un gameplay che strizza l'occhio ai dual twin stick shooter. Ci troviamo di fronte al progetto sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital ambientato in un mondo in cui una mega corporazione chiamatapossiede sostanzialmente tutto e questo tutto è ormai al collasso.Noi dovremo cercare di fermare gang e corporazioni ostili cercando allo stesso tempo di scoprire cosa si nasconde dietro agli avvenimenti del mondo di gioco.Leggi altro...

VideoGamersITA : The Ascent si mostra in anteprima alla diretta Xbox - MondoXbox - Eurogamer_it : #TheAscent è un nuovo RPG dalle atmosfere cyberpunk in arrivo su #XboxSeriesX - MondoXbox : The Ascent si mostra in anteprima alla diretta Xbox - GamingTalker : The Ascent è il nuovo RPG di Neon Giant, vediamo il trailer di Xbox Series X - theHighPhil : La mia opinione dall'#InsideXbox: i giochi erano grossolamente carini, ma c'è stato un errore di comunicazione da p… -

Ultime Notizie dalla rete : The Ascent The Ascent si mostra in anteprima alla diretta Xbox MondoXbox The Ascent è un nuovo RPG sci-fi tra co-op e atmosfere cyberpunk

Tra i nuovi progetti annunciati durante l'Inside Xbox c'è anche spazio per un progetto indubbiamente di piccole/medie dimensioni ma potenzialmente da non sottovalutare. The Ascent è un RPG sci-fi dall ...

The Ascent: svelato all’Inside Xbox

Ci aspettavamo qualche sorpresa durante l’evento Inside Xbox dedicato al gameplay dei titoli third party per Xbox Series X e così è stato con l’annuncio di The Ascent, titolo action rpg con ambientazi ...

Tra i nuovi progetti annunciati durante l'Inside Xbox c'è anche spazio per un progetto indubbiamente di piccole/medie dimensioni ma potenzialmente da non sottovalutare. The Ascent è un RPG sci-fi dall ...Ci aspettavamo qualche sorpresa durante l’evento Inside Xbox dedicato al gameplay dei titoli third party per Xbox Series X e così è stato con l’annuncio di The Ascent, titolo action rpg con ambientazi ...