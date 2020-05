Roccarainola | il presidente del Consiglio e l’indennità triplicata in piena emergenza

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMistero nel Comune disull’indennità corrisposta aldelcomunale Giovanni Sirignano. I tre consiglieri di opposizione (Vincenzo Santoriello, Raffaele De Simone e Giusy Corrado) hanno inviato una segnalazione al Prefetto di Napoli per far luce sulla vicenda. Dagli atti in possesso dei tre consiglieri (denunciati anche pubblicamente) risulterebbe che all’attualedelcomunale divengono accreditati mensilmente (da gennaio 2020) 732,62 euro. Mentre la legge prevede che aldell’assise comunale spetterebbe un’indennità pari al 10 % di quella del sindaco. Lo stipendio del sindaco (Giuseppe Russo) diè fissato a 1449 euro al mese. Dunque alspetterebbe un’indennità di 144,29. Perché sul suo ...

