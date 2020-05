Post demenziali e follower in fuga Anche qui Salvini non tira più Crocifissi e primi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) E dire che per atre l’attenzione il leader della Lega Matteole sta provando davvero tutte. Ma la realtà è impietosa: sondaggi in picchiata,in, strategia politica e comunicativa confusa, il tanto decantato “modello Lombardia” (governata da un uomo scelto da lui) in crisi, il Richelieu di via Bellerio – Giancarlo Giorgetti – sempre più perplesso e il doge Luca Zaia sempre più in pole position, abilissimo nel gestire l’emergenza Coronavirus e in testa agli indici di gradimento non solo nel suo Veneto. DOMATA LA BESTIA. Ecco, il gradimento. Che ormai, mormorano i soliti informati addetti ai “livori”, pare non abbia più molto neall’interno del suo partito. Il Moloch sta scricchiolando e la Bestia, cioè la macchina della propaganda social gestita dal ...