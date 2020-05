Giro d’Italia 2020, nuovo percorso in via di definizione: prime tre tappe da reinventare, le ipotesi al Sud (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Giro d’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre, queste sono le date ufficiali annunciate dall’UCI ma non è da escludere un nuovo cambiamento come ha prannunciato Mauro Vegni: se il Mondiale in Svizzera salterà allora la Corsa Rosa potrebbe anche essere anticipata di una settimana, è tutto da vedere e molto dipenderà dagli sviluppi della pandemia e dalla conseguente crisi economica. Da dove partirà il Giro d’Italia 2020? Gli organizzatori di RCS Sport stanno valutando diverse opzioni, non si potrà infatti scattare dall’Ungheria come era inizialmente previsto e dunque si dovrà trovare un’alternativa all’interno del Bel Paese per le prime tre tappe: le prime frazioni sono da reinventare per poi teoricamente riprendere il percorso originariamente previsto con la quarta tappa in Sicilia e ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 - le date possono cambiare? Mauro Vegni : “Calendario non scolpito nella pietra. Se il Mondiale salta…”

Nuovo calendario ciclismo 2020 : sovrapposizioni e corse in contemporanea. Giro d'Italia insieme a Liegi e Fiandre

