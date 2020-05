Federer come Bolt, il tennista potrebbe darsi al calcio: c’è un club che sta provando a convincerlo [DETTAGLI] (Di giovedì 7 maggio 2020) Roger Federer come Usain Bolt. Una squadra di quinta divisione svizzera sta provando a convincere il fenomeno del tennis a darsi al calcio. Grande tifoso del Basilea, Federer è già stato contattato negli scorsi giorni dall’FC Villarepos. Il presidente del club Pierre Schouwey ha spiegato a ‘RMC Sport’ di aver inviato una maglia al giocatore con sopra il suo nome e il numero 20, come i Grandi Slam vinti in carriera dal tennista. Federer potrebbe così ripercorrere le orme di Usain Bolt, allenatosi con il Borussia Dortmund, prima di scender in campo per gare amichevoli con le maglie dei norvegesi dello Stromsgodset e degli australiani del Central Coast Mariners. Auguriamo a Federer miglior fortuna rispetto al giamaicano. Si spoglia in tutta allegria durante il Consiglio Comunale: la diretta diventa virale VIDEOL'articolo Federer come Bolt, il ... Leggi su calcioweb.eu Ciclismo - Fabian Cancellara : “Io e Tom Boonen come Federer e Nadal. I giovani passano presto professionisti”

Valentino Rossi e Bobo Vieri/ "Come Messi e Federer - quanto corri?" Show su Instagram (Di giovedì 7 maggio 2020) RogerUsain. Una squadra di quinta divisione svizzera staa convincere il fenomeno del tennis aal. Grande tifoso del Basilea,è già stato contattato negli scorsi giorni dall’FC Villarepos. Il presidente delPierre Schouwey ha spiegato a ‘RMC Sport’ di aver inviato una maglia al giocatore con sopra il suo nome e il numero 20,i Grandi Slam vinti in carriera dalcosì ripercorrere le orme di Usain, allenatosi con il Borussia Dortmund, prima di scender in campo per gare amichevoli con le maglie dei norvegesi dello Stromsgodset e degli australiani del Central Coast Mariners. Auguriamo amiglior fortuna rispetto al giamaicano. Si spoglia in tutta allegria durante il Consiglio Comunale: la diretta diventa virale VIDEOL'articolo, il ...

CalcioWeb : ???? #Federer come #Bolt, nel futuro del tennista svizzero potrebbe esserci il calcio: una squadra lo ha contattato [… - infoitsport : Come Djokovic e Federer: l'imitazione dei bimbi è perfetta - Affaritaliani : A quattro e sei anni giocano come Djokovic e Federer. Video - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: A quattro e sei anni come Djokovic e Federer: l'imitazione dei fratellini giapponesi è perfetta - infoitsport : A quattro e sei anni come Djokovic e Federer: l'imitazione dei fratellini giapponesi è perfetta -

Ultime Notizie dalla rete : Federer come Federer come Bolt, il tennista potrebbe darsi al calcio: c’è un club che sta provando a convincerlo ... CalcioWeb I boss del tennis come ne ‘Il Padrino’, 7 famiglie in lotta per il potere (Video con Mary Carillo)

Due fratellini giapponesi, Yunosuke, di 6 anni e Koujirou, di 4, tentano di imitare i loro idoli. (La Gazzetta dello Sport) "Sarei il primo ad approvare l'idea". "Sarebbe evidentemente un percorso lun ...

Pospisil: “Federer e Nadal non dovrebbero fare di testa propria”

Vasek Pospisil è sempre uno dei tennisti più interessanti da ascoltare, un po’ perché articolato nei ragionamenti, un po’ perché dotato di una sincerità che non lo rende mai banale, e lo ha dimostrato ...

Due fratellini giapponesi, Yunosuke, di 6 anni e Koujirou, di 4, tentano di imitare i loro idoli. (La Gazzetta dello Sport) "Sarei il primo ad approvare l'idea". "Sarebbe evidentemente un percorso lun ...Vasek Pospisil è sempre uno dei tennisti più interessanti da ascoltare, un po’ perché articolato nei ragionamenti, un po’ perché dotato di una sincerità che non lo rende mai banale, e lo ha dimostrato ...