Eriksen è pronto a riprendersi l'Inter: gli ostacoli da superare e le intenzioni per il futuro (Di giovedì 7 maggio 2020) Christian Eriksen è pronto a prendersi l'Inter. Arrivato a Milano con l'ingombrante etichetta di top player, nei suoi primi mesi nerazzurri il danese è stato poco impiegato da Antonio Conte. Ma i motivi sono chiari anche al diretto Interessato: "In Italia mi sento molto ben accolto sia dal club, sia dai compagni che dai tifosi. Certo, è tutto diverso: mi dovevo inserire in un gruppo già formato, imparare una nuova lingua e un nuovo stile di gioco" ha sottolineato in una recente Intervista in... Leggi su 90min (Di giovedì 7 maggio 2020) Christiana prendersi l'. Arrivato a Milano con l'ingombrante etichetta di top player, nei suoi primi mesi nerazzurri il danese; stato poco impiegato da Antonio Conte. Ma i motivi sono chiari anche al direttoessato: "In Italia mi sento molto ben accolto sia dal club, sia dai compagni che dai tifosi. Certo,; tutto diverso: mi dovevo inserire in un gruppo già formato, imparare una nuova lingua e un nuovo stile di gioco" ha sottolineato in una recentevista in...

sportli26181512 : Eriksen: “#Inter miglior club d’Italia, Totti e Laudrup i miei idoli”: Il centrocampista nerazzurro in un botta e r… - Giovanni2392 : Togliete Werner e Liverpool e Bayern e inserite Eriksen con Real e Psg. Ormai dicono sempre la stessa cosa ahshshsh… - Carnera1990 : RT @anti_calcio: Eriksen è vittima di quel circo mediatico che è la stampa italiana, tanto che è arrivato a dover dire che non va via. Dopo… - SanteTricarico : RT @ale5_maggio: Un abbraccio ad Alessandro #Matri. Ricordo con piacere i suoi primi anni in BiancoNero, la sua professionalità, ma SU TUT… - CalcioNews24 : Eriksen: «Voglio restare all’Inter. Gioco nel miglior club della Serie A» -