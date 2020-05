Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in onda: fissata la data d’inizio (Di giovedì 7 maggio 2020) Bianca Guaccero torna con Detto Fatto: la data d’inizio del programma di Rai2 L’attesa è quasi finita per Detto Fatto! Il 4 maggio è stata una data importante per l’Italia e anche per la tv. L’allentamento delle misure di lockdown hanno portato alle ripresa di numerosi programmi Rai e Mediaset come Vieni da me, Uomini e Donne, nella versione classica, e Mattino 5, con la conduzione a due di Francesco Vecchi e Federica Panicucci. In questi giorni si è parlato molto anche del ritorno di Detto Fatto su Rai2 e ora la conferma della ripresa della trasmissione di tutorial è arrivata proprio da Bianca Guaccero sui social. Su Instagram la conduttrice pugliese ha dichiarato: “Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola, perciò anche voi a casa siate clementi”. Lunedì 11 maggio Detto Fatto ... Leggi su lanostratv Bianca Guaccero torna con Detto Fatto e annuncia : “Ci vediamo presto”

