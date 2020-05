Dal 18 maggio si riprende con le Messe Numero fedeli dalla capienza della chiesa

LegaSalvini : CONTE E ARCURI AVEVANO ANNUNCIATO IN POMPA MAGNA MASCHERINE A 50 CENTESIMI DAL 4 MAGGIO. VOI LE AVETE VISTE? - GianlucaVasto : Ristoranti, bar e parrucchieri in alcune Regioni potranno riaprire già dal 18 maggio, in base alle diversità nei da… - TgLa7 : ++ #Fase2, accordo tra governo e Cei: dal 18 maggio ripresa delle messe con i fedeli ++ - matteocentola : RT @meteorologo777: Ed anche la data del 7 maggio è stata pienamente presa dal @GIMBE e da @Cartabellotta ! Complimenti! Peccato che il dat… - Tino44588447 : RT @PoliticaPerJedi: Salvini ci ha sfranto i maroni con il rosario in mano per spalancare le porte delle chiese in pieno picco del contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio Messa con i fedeli dal 18 maggio, ecco come si celebrerà Adnkronos Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi

Sono 38 su 293 persone sottoposte a test i positivi al Covid-19 che lavorano a vario titolo, per il Flamengo. Tra questi tre calciatori della prima squadra, sei sono invece dirigenti e membri dello st ...

Brugnaro, un urlo da Venezia: “Stiamo salvando tutto da soli, dal governo neanche una telefonata”

“Prima si sblocca tutto, meglio è, pur con tutte le attenzioni sanitarie del caso. Da Venezia lanciamo un grande appello a fare presto, a partire dai provvedimenti per le amministrazioni, visto che in ...

Sono 38 su 293 persone sottoposte a test i positivi al Covid-19 che lavorano a vario titolo, per il Flamengo. Tra questi tre calciatori della prima squadra, sei sono invece dirigenti e membri dello st ...“Prima si sblocca tutto, meglio è, pur con tutte le attenzioni sanitarie del caso. Da Venezia lanciamo un grande appello a fare presto, a partire dai provvedimenti per le amministrazioni, visto che in ...