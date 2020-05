Coronavirus: Gallera, ‘ospedale Fiera Bergamo resta dov’è, utile per futuro’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – L’ospedale allestito durante il picco del covid all’interno della Fiera di Bergamo resta dov’è, fino alla fine di questa emergenza e anche oltre, “quale supporto indispensabile in caso di ulteriori necessità”. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera insieme al direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Beatrice Stasi. “Si tratta di una struttura modulare, molto duttile, che può essere impiegata in base alle diverse esigenze sanitarie. Questa importante realizzazione – aggiunge l’assessore – costruita grazie alla generosità dei bergamaschi in una fase di pandemia acuta sta svolgendo un ruolo fondamentale ospitando posti letto salvavita di terapia intensiva”. Nonostante la situazione stia migliorando, resta ... Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : bocciata mozione di sfiducia all’assessore lombardo Gallera

Coronavirus : Gallera - ‘ora delibera su tracciamento e tamponi tempestivi’

